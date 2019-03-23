Hazine ve Maliye Bakanlığı, en çok borcu olan belediyeleri açıkladı. Bakanlığın verilerine göre en çok borcu olan belediye6 milyar 66 milyon lira ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Kocaeli'yi sırasıyla Adana ve Muğla takip etti....



































