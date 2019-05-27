ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: SEÇİM SÜRECİNİ RİSKE ATMAYACAK ŞEKİLDE TÜM TEDBİRLERİ ALDIK
Çağlayandaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş (BEDAŞ) binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'i ziyaret etti. BEDAŞ yönetimiyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştiren Bakan Dönmez çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı....
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