ENES BATUR’UN YENİ FİLMİ İLK FİLMİNDEN 5 KAT DAHA AZ İZLENEREK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fenomen Enes Batur'un ikinci filmi Gerçek Kahraman, gösterime girdiği ilk hafta 84 bin 513 tarafından izlenerek ilk filmi Hayal mi Gerçek mi'den 5 kat daha az izlendi.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'a beklenen ilgi gösterilmedi. Film, 84 bin 513 kişiyle açılırken Batur'un bir önceki filminden 5 kat daha az izlendi.
UMDUĞUNU BULAMADI
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filminin devam halkası olan Enes Batur Gerçek Kahraman büyük umutlarla vizyona girmişti....
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