Burdur'da evlerine ekmek yapmak için gelen komşusunun kızı zihinsel, konuşma ve duyma engelli E. M. 'ye (20) odada uyurken cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Şahin (60), 24 yıl hapse mahkum edildi....



































