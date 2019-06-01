ENGELLİ MİLLİ SPORCUYA BÜYÜK AYIP! PLAJDAN KOVDULAR
Antalya Konyaaltı'nda bir otelde kamp yapan işitme engelli milli sporcu Yasin Süzen ile antrenörü Salih Öztürk otelin önündeki plaja inince şezlong parası vermedikleri için alandan kovuldular.
Antalya'da kamp yaptığı otelin önündeki denizde yüzmek isteyen işitme engelli milli sporcu ile antrenörü, şezlong parası vermedikleri için plajdan kovuldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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