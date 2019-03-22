ENGELLİ OĞLUNA 30 BİN TL’YE SURİYELİ EŞ BULDU, KIZ BİR SÜRE SONRA EVİ TERK ETTİ
Kayseri'de yüzde 40 engelli oğluna kız arayan ve hudut kapısına giderek oğluna eş olarak 30 bin TL'ye Suriyeli kız bulan 65 yaşındaki mağdur kadın, Suriyeli kız bir süre sonra evden ayrılınca dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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