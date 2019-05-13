Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son ÖTV ayarlamaları sonrasında, akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı. Buna göre, benzinde 30, motorinde 40, LPG otogaz da ise ÖTV miktarı 20 kuruş olarak açıklandı. Söz konusu ÖTV karşılanmaları bittikten sonra indirimler pompa fiyatına yansıyacak....



































