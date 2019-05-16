Behzat Ç. dizisindeki performansıyla milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabı o anları sosyal me