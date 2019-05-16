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Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş’ı Makamında Ziyaret Etti: Bir Fotoğraf İki Ankaralı

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, MANSUR YAVAŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ: BİR FOTOĞRAF İKİ ANKARALI

Behzat Ç. dizisindeki performansıyla milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabı o anları sosyal me

Tarih : 16 Mayıs 2019, 00:50
Puan Ver : Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş’I Makamında Ziyaret Etti: Bir Fotoğraf İki Ankaralı(8/10)4

Uzun bir aradan sonra Ankara'da yeniden çekimlerine başlanan Behzat Ç. Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

“BİR FOTOĞRAF, İKİ ANKARALI“

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı“ ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal BEŞİKÇİOĞLU, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn....

















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