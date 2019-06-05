Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

Kaynak: haberinburada. ....