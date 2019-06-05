ERDOĞAN, ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİKTEN SONRA YAKIN ARKADAŞINI DA UNUTMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
- Hindistan’Da Leoparın Saldırısına Uğrayan 9 Aylık Bebek Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
- Hastanede Büyük Skandal! Doktor Sedyeye Çıkıp Hastayı Dövdü
- Abd’Den Küba’Ya Seyahat Kısıtlaması! Uçak Ve Gemiler Gidemeyecek
- Hindistan’Da Termometreler 50’Yi Gösterdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar