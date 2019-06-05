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ERDOĞAN, ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİKTEN SONRA YAKIN ARKADAŞINI DA UNUTMADI!


Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı!
Tarih : 05 Haziran 2019, 19:30
Puan Ver : Erdoğan, Anne Ve Babasının Mezarını Ziyaret Ettikten Sonra Yakın Arkadaşını Da Unutmadı!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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