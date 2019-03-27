ERDOĞAN, BOLU’DA BİR AŞK HİKAYESİ ŞARKISI EŞLİĞİNDE VATANDAŞLARA GÜL ATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'da vatandaşlara hitap ediyor. Daha önceki seçimlerinde vatandaşlara çay dağıtan Erdoğan, bu kez alanı dolduran kalabalığa kırmızı ve beyaz gül attı. Erdoğan'ın seçim şarkısı olarak kullandığı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısına coşkulu bir şekilde eşlik etmesi de dikkat çekti....
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