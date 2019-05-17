Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu....



































