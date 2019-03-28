AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında soruları yanıtladı. Erdoğan, CHP'ye eleştiriler bulunurken “Şu anda Gazi Mustafa Kemal'in o zamanlar başına gelenler ya da ona atfedilenlerin bugün benzeri benim başıma geliyor. Bay Kemal'e söylemiyorlar....



































