Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada....