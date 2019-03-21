Yerel seçim kapsamında Eskişehir'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi vererek “Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Bu merkez 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlayacak“ dedi.

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