Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde halka hitap etti. Küçük baş hayvancılığı yetiştiriciliğini teşvik için yeni bir destek programının hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, “Önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. “ dedi....



































