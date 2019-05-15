Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik. Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik....



































