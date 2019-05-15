Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!
Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’In Ekibi ’Ekrem İmamoğlu’ İsmini Satın Aldı
Meteoroloji’Den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor
Galatasaray, Douglas Transferinde Sona Geldi!
Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi

Erdoğan, Türkiye ile Irak Arasında Askeri İş Birliği Anlaşması Yapılacağını Açıkladı

ERDOĞAN, TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik.“ dedi.

Tarih : 15 Mayıs 2019, 23:30
Puan Ver : Erdoğan, Türkiye İle Irak Arasında Askeri İş Birliği Anlaşması Yapılacağını Açıkladı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik. Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik....

















Etiketler: Erdoğan  Türkiye  İle  Irak  Arasında  Askeri  İş  Birliği  Anlaşması  Yapılacağını  Açıkladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER