Son dönemlerde birbirlerine yönelik sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Tütün iskelesi önünde düzenlenen resmi törende bir araya geldi. İki liderin tören başlamadan önce tokalaşması dikkat çekti....



































