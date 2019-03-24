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ERDOĞAN, YENİKAPI MİTİNG ALANINA BİR AŞK HİKAYESİ ŞARKISIYLA GİRİŞ YAPTI


Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
Tarih : 24 Mart 2019, 17:50
Puan Ver : Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı(10/10)6

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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