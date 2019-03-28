Yerli otomobil çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili üretmek için talip olan 5 babayiğide resti çekti. Erdoğan, “Ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız“ dedi.

Sosyal medyada gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu. 5 babayiğit denilen Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan yerli otomobili üretecek konsorsiyumun çalışmalarının yavaş ilerlediğinden bahseden Erdoğan, “Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz. Ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız“ dedi....



































