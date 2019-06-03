Sivri çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, dün AK Parti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı paylaşarak övgüler yağdıran Ekinci, dün yaptığı paylaşımında bu yaşına kadar AK Parti'ye oy vermediğini söyledi.

“FİKİR DÜŞÜNCELERİME SAHİP DEĞİLLER“

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bugün beni anlarsanız sevinirim! Beni yandaş sanan herkese sözüm! Beni kimse yönetemez! Ben kendimin bildiğini yaparım! Yönetilmeye açık değilimdir....



































