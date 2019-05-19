Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, “Biz 2200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız.“ ifadelerini kullandı.