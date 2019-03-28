Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçılardan açıklama geldi. Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay, Nilgün Belgün'ün daveti üzerine çekimlere gittiklerini ve klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söylediler.

Kaynak: haberinburada....