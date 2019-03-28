Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beklediği Haberi Canlı Yayında Önüne Bırakılan Notla Öğrendi
Ekrem İmamoğlu Biyografisini ’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ Olarak Güncelledi

ERDOĞAN’IN DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADIĞI VİDEODA YER ALAN SANATÇILAR: CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ÇEKİLDİĞİNİ BİLMİYORDUK


Erdoğan’ın Dünya Tiyatrolar Günü’nü Kutladığı Videoda Yer Alan Sanatçılar: Cumhurbaşkanlığı İçin Çekildiğini Bilmiyorduk
Tarih : 28 Mart 2019, 09:20
Puan Ver : Erdoğan’In Dünya Tiyatrolar Günü’Nü Kutladığı Videoda Yer Alan Sanatçılar: Cumhurbaşkanlığı İçin Çekildiğini Bilmiyorduk(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçılardan açıklama geldi. Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay, Nilgün Belgün'ün daveti üzerine çekimlere gittiklerini ve klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Erdoğan’In  Dünya  Tiyatrolar  Günü’Nü  Kutladığı  Videoda  Yer  Alan  Sanatçılar  Cumhurbaşkanlığı  İçin  
Çekildiğini  Bilmiyorduk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER