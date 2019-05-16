Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 4 kritik göreve atamalar gerçekleştirildi. Yapılan atamalar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına (BDDK) Mehmet Ali Akben, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcılığına ise Ümit Orhan getirildi.

Kaynak: haberinburada....