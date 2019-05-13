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ERDOĞAN’IN KANSERİ YENDİĞİ İÇİN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ GÖKNUR DAMAT, İMAMOĞLU’NA DESTEK VERDİĞİ İÇİN BIÇAKLANDI


Erdoğan’ın Kanseri Yendiği İçin Örnek Gösterdiği Göknur Damat, İmamoğlu’na Destek Verdiği İçin Bıçaklandı
Tarih : 13 Mayıs 2019, 13:40
Puan Ver : Erdoğan’In Kanseri Yendiği İçin Örnek Gösterdiği Göknur Damat, İmamoğlu’Na Destek Verdiği İçin Bıçaklandı(8/10)4

Kanser tedavisi gören Göknur Damat, verdiği mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdir edilmişti. Göknur Damat, İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. “Her şey çok güzel olacak“ diyerek İmamoğlu'nun kampanyasına 20 TL yatıran Damat, sosyal medyada linç edildi....

















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