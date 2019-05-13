Kanser tedavisi gören Göknur Damat, verdiği mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdir edilmişti. Göknur Damat, İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. “Her şey çok güzel olacak“ diyerek İmamoğlu'nun kampanyasına 20 TL yatıran Damat, sosyal medyada linç edildi....



































