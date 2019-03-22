Cami katliamında 50 kişinin öldürülmesi sonrası sergilediği birleştirici tavır ile tüm dünyanın saygısını kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Ardern hakkında övgüyle bahsetti.

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