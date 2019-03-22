ERDOĞAN’IN ÖVGÜYLE BAHSETTİĞİ YENİ ZELANDA BAŞBAKANI’NA ÖLÜM TEHDİDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.
Cami katliamında 50 kişinin öldürülmesi sonrası sergilediği birleştirici tavır ile tüm dünyanın saygısını kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Ardern hakkında övgüyle bahsetti.
Kaynak: haberinburada....
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