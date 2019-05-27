NTV canlı yayınında mikrofonu açık kalan ve bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini “Canına okumuşsun“ diyerek eleştiren Oğuz Haksever, yaptığı açıklamada “Öyle demek istemedim“ dedi.

Kaynak: haberinburada. ....