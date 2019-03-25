CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştirilere dün yanıt verdi.

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