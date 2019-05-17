Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet eden vatandaşın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu....



































