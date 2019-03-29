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Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü

ERİĞİN KİLOSU 500 LİRADAN 150 LİRAYA DÜŞTÜ

Sezon başında 500 liradan satılan eriğin kilosu bu hafta 150 liraya kadar indi. İçinde yaklaşık 10 adet olan 100 gramlık paketler 15 liradan satılırken eriğin tanesi 1,5 liraya denk geliyor.

Tarih : 29 Mart 2019, 11:40
Puan Ver : Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü(5/10)1

Kahramanmaraş'ta sezon başında marketlerde 500 liradan satılan eriğin kilosu 150 liraya düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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