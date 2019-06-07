AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni askerlik sistemini teklifinin 11 Haziran Salı günü Meclis'te görüşüleceğini açıkladı. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirile