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Erken Terhise ’Kademeli’ Formül
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Erken terhise ’kademeli’ formül

ERKEN TERHİSE ’KADEMELİ’ FORMÜL

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni askerlik sistemini teklifinin 11 Haziran Salı günü Meclis'te görüşüleceğini açıkladı. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirile

Tarih : 07 Haziran 2019, 10:50
Puan Ver : Erken Terhise ’Kademeli’ Formül(8/10)4

Milyonlarca genci ilgilendiren yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM'de yasalaşması bekleniyordu. Ancak son anda köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için teklifin Genel Kurul görüşmeleri Meclis'teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, teklifin bayram tatili sonrası 11 Haziran Salı günü Meclis'te görüşüleceğini açıkladı....

















Etiketler: Erken  Terhise  ’Kademeli’  Formül    haber

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