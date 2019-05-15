Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Swensea'dan kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Ayew ile yola devam etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin bu sezonki hayal kırıklıklarından birisi de Andre Ayew oldu. Satın alma opsiyonuyla kiralanan ve ilk yarıdaki performansı beğeni toplayan Ganalı oyuncu sezonun ikinci yarısında adeta kayboldu. Teknik ekip ve yönetimin Ayew'le ilgili düşüncesi de değişti....



































