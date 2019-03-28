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Ersun Yanal Olumlu Rapor Verdi, Comolli Gonalons İçin Harekete Geçti

ERSUN YANAL OLUMLU RAPOR VERDİ, COMOLLİ GONALONS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Roma'nın futbolcusu Maxime Gonalons için olumlu rapor verdi. Comolli'nin futbolcunun menajeri Frederic Guerra ile bir araya geleceği ifade edildi.

Tarih : 28 Mart 2019, 15:20
Puan Ver : Ersun Yanal Olumlu Rapor Verdi, Comolli Gonalons İçin Harekete Geçti(10/10)6

7 yıl Lyon'da oynadıktan sonra Monchi'nin Roma'ya transfer ettiği Maxime Gonalons için Fenerbahçe devreye girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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