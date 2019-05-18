Erzincan'ın Üzümlü İlçesi kırsalında 7 kilo 300 gram ağırlığında çaşır mantarı bulundu. Bölgede yaşayan Veysel Özdemir tarafından bulunan mantar görenleri şaşırttı. 2 bin metrenin üzerindeki sarp kayalıkların arasında ulaşılması çok zahmetli olan mantarın