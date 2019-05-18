Erzincan'da ava çıkan balıkçı, 83 kilogram ağırlığında ve 180 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Dev balığın kilosu 40 TL'den satışa sunuldu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçı rekor kırdı. Yakalanan dev turna balığının 83 kilogram ağırlığında ve 180 santim boyunda olduğu açıklandı ve balığın kilosu 40 TL'den satışa sunuldu.

Kaynak: haberinburada....