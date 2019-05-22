Esad, Suriye heyeti ile Hakan Fidan'ın önce İran'ın başkenti Tahran'da görüştüklerini, daha sonra ise Keseb Sınır Kapısı'nda yeniden bir araya geldiklerini bildirdi. Esad, 'Eğer Suriye'nin çıkarları doğrultusunda olacak ve egemenliğimize zarar vermeyecekse Erdoğan ile görüşebiliriz' ifadelerini kullandı.

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