Antalya'da 28 yıl önce eski eşini öldürüp cezaevinde yatan Özcan Işıldar, ikinci eşini de öldürdü. Cinayeti işledikten sonra polisi arayan zanlı, “Karımı öldürdüm, gidin evden alın“ dedi.

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, “Karımı öldürdüm, gidin evden alın“ diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın, 28 yıl önce de ilk eşini öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....