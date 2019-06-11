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Eşiyle tartışan kocanın intihar girişimi yürekleri ağza getirdi

EŞİYLE TARTIŞAN KOCANIN İNTİHAR GİRİŞİMİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Bursa'da eşiyle tartışan koca, bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayı gören meraklı vatandaşlar ise cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Tarih : 11 Haziran 2019, 10:10
Puan Ver : Eşiyle Tartışan Kocanın İntihar Girişimi Yürekleri Ağza Getirdi(6/10)2

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs eşiyle tartışan Osman D. isimli koca sonra ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahısı polis ekipleri bir anlık dalgınlıklarında faydalanarak kurtardı....

















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