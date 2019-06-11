Bursa'da eşiyle tartışan koca, bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayı gören meraklı vatandaşlar ise cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs eşiyle tartışan Osman D. isimli koca sonra ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahısı polis ekipleri bir anlık dalgınlıklarında faydalanarak kurtardı....



































