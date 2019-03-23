Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Namık Tan, F-35 krizine ilişkin Türkiye'ye mesaj göndererek “Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gerekli“ dedi. Tan'ın bu açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca “Türkiy

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. “F-35 teslimatı askıya alınabilir“ diye yazan Tan, “Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var“ diyerek Türkiye'yi uyardı....



































