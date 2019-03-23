ESKİ BÜYÜKELÇİ NAMIK TAN’IN SKANDAL SÖZLERİNE BEŞTEPE’DEN JET YANIT: TÜRKİYE’Yİ DEĞİL, ABD’Yİ UYARIN
Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Namık Tan, F-35 krizine ilişkin Türkiye'ye mesaj göndererek “Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gerekli“ dedi. Tan'ın bu açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca “Türkiy
Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. “F-35 teslimatı askıya alınabilir“ diye yazan Tan, “Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var“ diyerek Türkiye'yi uyardı....
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