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Eski Büyükelçi Namık Tan’ın Skandal Sözlerine Beştepe’den Jet Yanıt: Türkiye’yi Değil, ABD’yi Uyarın

ESKİ BÜYÜKELÇİ NAMIK TAN’IN SKANDAL SÖZLERİNE BEŞTEPE’DEN JET YANIT: TÜRKİYE’Yİ DEĞİL, ABD’Yİ UYARIN

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Namık Tan, F-35 krizine ilişkin Türkiye'ye mesaj göndererek “Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gerekli“ dedi. Tan'ın bu açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca “Türkiy

Tarih : 23 Mart 2019, 10:20
Puan Ver : Eski Büyükelçi Namık Tan’In Skandal Sözlerine Beştepe’Den Jet Yanıt: Türkiye’Yi Değil, Abd’Yi Uyarın(10/10)6

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. “F-35 teslimatı askıya alınabilir“ diye yazan Tan, “Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var“ diyerek Türkiye'yi uyardı....

















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