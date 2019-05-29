ESKİ EŞİNİ, POLİSİN VE OĞLUNUN ÖNÜNDE TEKME TOKAT DÖVDÜ
Antalya'da bir kurumun bölge müdür yardımcısı S.G. (34), boşandığı T.G.'yi (34) oğlunun önünde tokatlayıp, tekmeledi. T.G., eski eşinden şikayetçi oldu. S.G.'nin saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Antalya'da bir kurumun bölge müdür yardımcısı S. G. (34), boşandığı T....
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