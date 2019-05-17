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ESKİ KARISININ, ERKEK ARKADAŞINDAN DAYAK YEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE KURŞUN YAĞDIRDI


Eski Karısının, Erkek Arkadaşından Dayak Yediğini Öğrenince Kurşun Yağdırdı
Tarih : 17 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : Eski Karısının, Erkek Arkadaşından Dayak Yediğini Öğrenince Kurşun Yağdırdı(5/10)1

Avcılar'da eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi, konuşmak için gittiği taksi durağı önünde eski eşinin erkek arkadaşını silahla ayağından vurdu. Kendilerine saldırı olduğunu düşünen taksi durağı görevlisi silahı ile dışarı çıktı. Yoldan geçen bir polis memurunun silahı bırakmasını söylemesine rağmen ateş eden taksi durağı görevlisi polisin de ateş etmesiyle hafif yaralandı....

















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