Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı, seçimde rakibini destekliyor diye tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Eski muhtar, olay sonrası jandarmaya teslim oldu.