Sivasspor maçından alacağı 1 puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Ankaragücü, eski oyuncusundan gelen açıklama ile sarsıldı. 2011 yılında Ankaragücü formasını giyen Klukowski, “Bu 9 yıldır süren bir konu ve bir türlü çözülmedi. Avukatım şu anda işleml