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Eski Oyuncusuna Borcunu Ödemeyen Ankaragücü, Küme Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

ESKİ OYUNCUSUNA BORCUNU ÖDEMEYEN ANKARAGÜCÜ, KÜME DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Sivasspor maçından alacağı 1 puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Ankaragücü, eski oyuncusundan gelen açıklama ile sarsıldı. 2011 yılında Ankaragücü formasını giyen Klukowski, “Bu 9 yıldır süren bir konu ve bir türlü çözülmedi. Avukatım şu anda işleml

Tarih : 14 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Eski Oyuncusuna Borcunu Ödemeyen Ankaragücü, Küme Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya(5/10)1

Başkent ekibinin başı büyük dertte. Sarı-lacivertliler'in 2011'de formasını giyen Klukowski'ye olan 160 bin Euro'luk borç ödenmediği için FIFA'dan önümüzdeki günlerde 6 puan silme cezası gelebilir. Oyuncunun ödemesi için verilen sürenin dolduğu ve son tarihin 3 Mayıs'ta geride kaldığı öğrenildi....

















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