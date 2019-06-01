ESKİ SEVGİLİDEN İĞRENÇ TUZAK! ÇIPLAK VİDEOLARINI ÇEKİP ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ
KKTC'de Şevket Ö. adlı genç, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraf ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderince gözaltına alındı.
KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'da Şevket Ö. adlı genç, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi. Durumdan haberdar olan genç kız şikayette bulununca, Şevket Ö....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ovit Yolunda Asfalt Sıcaktan Eridi
- Çorum Belediyesi Koridorunda Dilenci Kadınların Yaptığı ’Pes Dedirtti
- Kan Donduran Ayrıntılar! Cesedi Çırılçıplak Bulunan Belediye İşçisini İlişki Yaşadığı Kadın Ve Eşi Öldürmüş
- Devlet Bahçeli’Den Yargı Reformu Açıklaması: Umut Ve Memnuniyet Verici
- İncirlik’Teki Abd’Li Askerlere Ramazan Bayramı Uyarısı: İyi Bayramlar Dileğinde Bulunun
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar