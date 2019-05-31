ESKİ SEVGİLİSİNİN ÇİRKİN TUZAĞINA DAYANAMAYAN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN, KENDİNİ ASTI
İspanya'da 2 çocuk annesi evli kadın, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince akılalmaz bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının kocasına gönderince, talihsiz
İspanya'da evli ve 2 çocuk annesi Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, çirkin bir şantajla karşı karşıya kaldı. Rubio'nun eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının iş arkadaşlarına ve kocasına gönderdi. Yaşadığı çirkin olay karşısında neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bu utanca daha fazla dayanamayarak kendini astı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
- Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
- Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
- Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
- Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar