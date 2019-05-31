İspanya'da evli ve 2 çocuk annesi Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, çirkin bir şantajla karşı karşıya kaldı. Rubio'nun eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının iş arkadaşlarına ve kocasına gönderdi. Yaşadığı çirkin olay karşısında neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bu utanca daha fazla dayanamayarak kendini astı....



































