Quaresma’Dan Çok Konuşulacak Transfer Sözleri: Ben Satılık İnsan Değilim
A Milli Takım’Da Cenk Tosun Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
İlişki Yaşadığı Kadını Boğarak Öldürdü, Polise Gidip ’Cesedi Alın’ Dedi
Brexit, Cameron’Dan Sonra May’İ De Yedi! İngiltere’De Bilişim Sektöründe Açık Artabilir
Süleyman Soylu: Suriyelileri Bayramda Gönderme Politikasını Biz Oluşturduk
İstanbul’Da Lgs’Ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz Olacak
Zihinsel Engelli Ağabeyi Tarafından Dövülen Beritan’In Dramı Yürek Burktu
Eski Sevgilisinin Çirkin Tuzağına Dayanamayan 2 Çocuk Annesi Kadın, Kendini Astı
Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı
Muhammet Demir Başakşehir’E Transfer Oldu
Şarkıcı Tuğba Ekinci’Den Dikkat Çeken Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: Pamuk Prens
Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri’Ni Gezdi
Fenerbahçe’Den 40 Milyon Euroluk Tarihi Operasyon
Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
Nihat Özdemir’Den Hamit Altıntop Bombası!
Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi
Fenerbahçe’Den Ayrılan Soldado’Yu Şoke Eden Teklif
Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Hesaplara Yatırıldı
Demet Akalın Çocuk İstismarlarına İsyan Etti: Cumhurbaşkanına Mektup Yazacağım

Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

ESKİ SEVGİLİSİNİN ÇİRKİN TUZAĞINA DAYANAMAYAN 2 ÇOCUK ANNESİ KADIN, KENDİNİ ASTI

İspanya'da 2 çocuk annesi evli kadın, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince akılalmaz bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının kocasına gönderince, talihsiz

Tarih : 31 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : Eski Sevgilisinin Çirkin Tuzağına Dayanamayan 2 Çocuk Annesi Kadın, Kendini Astı(10/10)6

İspanya'da evli ve 2 çocuk annesi Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, çirkin bir şantajla karşı karşıya kaldı. Rubio'nun eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının iş arkadaşlarına ve kocasına gönderdi. Yaşadığı çirkin olay karşısında neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bu utanca daha fazla dayanamayarak kendini astı....

















Etiketler: Eski  Sevgilisinin  Çirkin  Tuzağına  Dayanamayan  2  Çocuk  Annesi  Kadın  Kendini  Astı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER