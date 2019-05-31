BAU eSports League of Legends takımı BAU Raiders, Türkiye League of Legends topluluğu için en önemli organizasyonlardan biri olan Üniversite Ligi'nde şampiyon oldu.

Bu yıl Cs:go Üniversite Ligi olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak League of Legends Üniversite Ligi'nde de Marmara Üniversitesi'ni 3-0'la geçerek Üniversite Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Böylelikle 3 ayrı büyük kategoride üst üste şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti.

Kaynak: haberinburada....