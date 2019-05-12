Başarılı sunucu Esra Erol'a canlı yayında sevenleri canlı yayında büyük doğum günü sürprizi yaptı. Yardım paketi ulaşan yüzlerce öğrenci Erol için doğum günü mesajı gönderdi.

Sevilen sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan Esra Erol'da programında büyük bir sürprizle karşılaştı. Başarılı sunucu Esra Erol'un canlı yayında doğum günü kutlandı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN MESAJ GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle Esra Erol ve Türk Kızılay'ın ortak kampanyası olan “Kolide Ne var“ isimli Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir video klip yayınlandı....



































