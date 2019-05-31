İzmir'de organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve e hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evine polis yeleği ile gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili ise saldırıdan sonra kaçarak izini kaybettirdi....



































