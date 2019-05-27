Rusya'da arkasında bulunan ev yanarken umarsızca salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Çocuk, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'soğukkanlılık sembolü' ilan edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin yandığı ve evin etrafında toplanan bir grup yetişkinin olayı izlediği görülüyor. Bu sırada bir çocuk, yanan evin yakınında bulunan bir salıncakta umarsızca sallanmaya devam ediyor. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, diğer çocukların yetişkinlerle birlikte yangını izlediği; çocuğun ise, 'boş kalan salıncağın' keyfini çıkardığı şeklinde yorumlar yaptı....



































