Everton Kulübü, Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen milli futbolcu Cenk Tosun'un yerine yeni bir golcü bakıyor.

Everton'ın Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımıyla çıktığı 25 maçta 3 kez fileleri sarsabilen ve beklentilerin bir hayli altında kalan milli golcünün Everton'da günlerinin sayılı olduğuna yönelik iddialar ortaya atılıyor.

Kaynak: haberinburada....