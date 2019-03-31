Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, “Sana en iyi orta yapan kim, özlüyor musun onu?“ sorusuna, “Quaresma'yı söyleyebilirim. Onun sayesinde çok gol attım.“ cevabını verdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a rekor bir ücretle transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynarken Ricardo Quaresma'ya top geldiğinde hemen ceza sahasına koştuğunu; bugüne kadar kendisine en iyi pasları da Portekizli yıldızın ve Caner Erkin'in attığını söyledi. TRT Spor'da yayınlanan Sporcu Vizesi programına konuk olan milli futbolcu Cenk Tosun samimi itiraflarda bulundu. Hayatında iki “Şenol“ olduğunu söyleyen Cenk Tosun, “Şenol Güneş ve Şenol Tosun....



































